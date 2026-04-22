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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb mit Einhandmesser gestellt

Erfurt (ots)

Mit mehreren Flaschen Spirituosen im Rucksack wollte ein Ladendieb Dienstagnachmittag (21.04.2026) einen Supermarkt in Erfurt verlassen. Der 40-Jähriger war gegen 17:20 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er die Diebstahlssicherungen von mehreren Spirituosen entfernte und die Flaschen anschließend in seinen Rucksack steckte. An der Kasse löste der Mann lediglich einen Pfandbon ein und verließ danach den Kassenbereich, ohne die Ware im Wert von etwa 140 Euro zu bezahlen. Im Detektivbüro stellte ein Mitarbeiter wenig später bei dem Dieb in der Jackentasche ein zugriffsbereites Einhandmesser fest. Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Tatverdächtigen und seine mitgeführten Sachen, stellten das Messer sicher und nahmen mehrere Strafanzeigen, u. a. wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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