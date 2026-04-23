Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Erfurter Polizei

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Erfurt (ots)

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Erfurter Polizei nach dem hier abgebildeten Beschuldigten.

Der Mann steht im Verdacht, am 18.09.2025 kurz vor 14:00 Uhr ein E-Bike in Erfurt gestohlen zu haben. Das Fahrrad der Marke "Ghost" vom Modell "2927 E-ASX 130 Universal" im Wert von knapp 3.000 Euro war in der Straße Am Kühlhaus angeschlossen an einem Zaun abgestellt gewesen.

Wer kennt den hier abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Oder wem wurde dieses Fahrrad zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0244921/2025 entgegen. (DS)

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