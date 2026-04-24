Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mercedes und Kleinkraftrad aus Garage gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag hatten es Einbrecher im Erfurter Stadtteil Roter Berg auf eine Garage abgesehen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter zunächst auf ein umfriedetes Gelände. Anschließend öffneten sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug eine Garage und verursachten dabei Sachschaden. Aus der Garage entwendeten sie einen Mercedes E200 Kompressor im Wert von etwa 6.000 Euro sowie ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen im Wert von etwa 500 Euro. Der Diebstahl wurde Freitagmorgen kurz nach 04:00 Uhr festgestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der beiden Fahrzeuge. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

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