Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Buntmetalldiebe auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Samstagvormittag beobachtete ein Zeuge zwei männliche Kabeldiebe auf einem Firmengelände im Erfurter Norden. Die Diebe verstauten ihre Beute in einem Fahrzeug und flüchteten anschließend mit hoher Geschwindigkeit über das Gelände der Kiesgrube. Nach einer Verfolgungsfahrt über das unwegsame Gelände konnten mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienst Nord und Mitarbeiter der ansässigen Firma das Fahrzeug stoppen und den 42-Jährigen Fahrer und seinen 44-Jährigen Komplizen festnehmen. Im Fahrzeug der Diebe konnten circa 60 Meter Kupferkabel sowie mehrere Elektrowerkzeuge, Munition und griffbereite Messer aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei sicherte diesbezüglich umfangreich Spuren am Tatort und stellte das aufgefundene Stehlgut sicher. Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurde zudem bekannt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Gegen die beiden Männer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. (JF)

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