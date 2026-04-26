PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht gefahren

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in Straußfurt einen 23-jährigen Autofahrer, der mit einem Opel unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert oberhalb der zulässigen 0,5-Promillegrenze ergab.

Ein anschließender gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Verstoß. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Den 23-Jährigen erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister. (TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 02:36

    LPI-EF: Einbruch in Friseursalon

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Brühlervorstadt ein. In den Räumlichkeiten des Friseursalons öffneten die Täter gewaltsam eine Kasse, sowie einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld. Anschließend flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Zwar konnten diese von den ersten eintreffenden Beamten beim Verlassen des Tatorts noch gesehen werden, jedoch entkamen sie schlussendlich unerkannt. Auch eine ...

    mehr
  • 25.04.2026 – 12:34

    LPI-EF: Aller guten Dinge sind nicht immer drei

    Erfurt (ots) - Samstagmorgen kam es im Bereich des Erfurter Güterverkehrszentrums zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann beabsichtigte hier, seinen Freunden behilflich zu sein und diese mit seinem Pedelec in Richtung Vieselbach mitzunehmen. Dabei nahm ein 26-Jähriger auf dem Lenker und ein 24-Jähriger auf dem Gepäckträger Platz. Allein dieser Umstand bewirkte bereits ein unsicheres Fahren. Dass ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 12:00

    LPI-EF: Polizei erwischt zahlreiche Temposünder im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern (23.04.2026) führten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung der Erfurter Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle im Landkreis Sömmerda durch. Innerhalb von knapp fünfeinhalb Stunden passierten etwa 520 Fahrzeuge die Messstelle auf der Bundesstraße 85 zwischen der Landstraße 1058 und der Ortslage Olbersleben. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren