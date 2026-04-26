Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht gefahren

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in Straußfurt einen 23-jährigen Autofahrer, der mit einem Opel unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert oberhalb der zulässigen 0,5-Promillegrenze ergab.

Ein anschließender gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Verstoß. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Den 23-Jährigen erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister. (TS)

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