Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Berauscht gefahren
Sömmerda (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in Straußfurt einen 23-jährigen Autofahrer, der mit einem Opel unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert oberhalb der zulässigen 0,5-Promillegrenze ergab.
Ein anschließender gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Verstoß. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.
Den 23-Jährigen erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister. (TS)
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