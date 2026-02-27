Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Zeiskam) - Brand in Mehrparteienhaus

Zeiskam (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026, gegen 17 Uhr entstand aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Zeiskam. Hierbei geriet eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf zwei darüberliegende Wohnungen sowie das Dach über. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Alle weiteren Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Der Sachschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Feststellung der Brandursache wird ein Brandgutachter hinzugezogen.

