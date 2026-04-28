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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Erfurt (ots)

Montagnachmittag (27.04.2026) wurden bei einem Verkehrsunfall im Erfurter Ortsteil Linderbach zwei Autofahrer verletzt. Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 78-jährige Opel-Fahrerin auf der Weimarischen Straße stadtauswärts. Zur selben Zeit wollte ein 18-jähriger Skoda-Fahrer das Gelände einer Tankstelle verlassen und stadteinwärts auf die Weimarische Straße auffahren. Nach bisherigen Erkenntnissen überfuhr die 78-Jährige eine rote Ampel und stieß offenbar ungebremst mit dem abbiegenden Skoda zusammen. Durch die Kollision wurden beide Autofahrer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 17.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die 78-Jährige möglicherweise in ihrer Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt gewesen war, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Verkehrsregulierung kam es für etwa zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. In der Folge ereigneten sich mindestens drei weitere polizeibekannte Verkehrsunfälle. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen die Unfallverursacherin ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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