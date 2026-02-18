FW-BO: Brand in Dachgeschosswohnung in Bochum-Werne
Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Bochum um 07:41 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Adresse "Deutsches Reich" in Bochum-Werne alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dachgeschoss. Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung waren in Brand geraten. Der Mieter der betroffenen Wohnung sowie alle weiteren Hausbewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer konnte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Anschließend wurde die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 09:00 Uhr beendet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
