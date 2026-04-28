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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit über 2,3 Promille auf Fahrrad gestürzt

Erfurt (ots)

In Erfurt stürzte Montagabend (27.04.2026) eine stark betrunkene Fahrradfahrerin. Die 32-Jährige fuhr kurz nach 18:30 Uhr in der Ernst-Haeckel-Straße auf Höhe der Max-Planck-Straße mit ihrem Fahrrad die Straße entlang. Kurz darauf stürzte sie unvermittelt, blieb augenscheinlich allerdings unverletzt. Hinzugerufene Polizisten stellten bei der Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Aufgrund ihres mentalen Zustands wurde sie zur medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur weiteren Behandlung blieb. Dort wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten leiteten gegen die 32-Jährige ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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