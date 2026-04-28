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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Auffahrunfall auf Konrad-Adenauer-Straße

Erfurt (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Erfurt wurden Montagnachmittag (27.04.2026) zwei Autofahrer verletzt. Gegen 15:45 Uhr fuhren ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 24-jähriger Transporter-Fahrer hintereinander auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Herrenberg. Auf Höhe der Abfahrt Linderbach wollte der Mercedes-Fahrer spontan abfahren und bremste dafür stark ab. Der nachfolgende Transporter-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Mercedes um die eigene Achse, kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beide Autofahrer wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 65.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Verkehrsregulierung kam es für etwa zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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