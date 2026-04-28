Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertiges Pedelec aus Keller gestohlen

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen hatten es Unbekannte in Erfurt auf ein hochwertiges Pedelec abgesehen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Viktor-Scheffel-Straße. Anschließend öffneten sie mit Gewalt ein Kellerabteil und entwendeten daraus ein silber-schwarzes Pedelec der Marke "Bergamont" samt Schloss im Gesamtwert von knapp 4.000 Euro. Hinzugerufene Polizeibeamte sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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