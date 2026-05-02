POL-PDPS: Brand eines PKW
Pirmasens (ots)
Ein BMW geriet am Samstagmorgen in der Lemberger Straße während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte den PKW rechtzeitig abstellen und verlassen. Er blieb unverletzt.
Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein technischer Defekt an dem Fahrzeug wird vermutet. An dem BMW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt. |eml
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