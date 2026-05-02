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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines PKW

Pirmasens (ots)

Ein BMW geriet am Samstagmorgen in der Lemberger Straße während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte den PKW rechtzeitig abstellen und verlassen. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein technischer Defekt an dem Fahrzeug wird vermutet. An dem BMW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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