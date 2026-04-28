Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in Entlackungsbetrieb - Hoher Sachschaden

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Zweibrücken (ots)

Am frühen Montagabend (27.04.2026) kam es auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Straße "Am Funkturm" zu einem Brandereignis. Gegen 18 Uhr löste ein Kaminbrand in der dortigen Verbrennungsanlage einen größeren Feuerwehreinsatz aus. Anwohner konnten eine dichte, schwarze Rauchentwicklung über dem Industriegebiet wahrnehmen. Der Feuerwehr gelang es durch ein kontrolliertes Herunterfahren der Anlage, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das Dach des Firmengebäudes zu verhindern. Personen wurden keine verletzt. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden: Sowohl der Kamin als auch Teile der Anlage wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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