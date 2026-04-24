PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) kam es in der Zweibrücker Straße zu einer Fahrerflucht. Zwischen 16.10 und 16.30 Uhr stellte ein Fahrzeughalter seinen grauen Peugeot 5008 in einer Parklücke auf dem ALDI-Parkplatz ab. In diesen 20 Minuten stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, gegen das Heck des Autos. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An der Heckklappe des beschädigten Fahrzeugs entstand eine deutliche Delle. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 12:06

    POL-PDPS: Garage beschmiert: Zeugen gesucht

    Kröppen (Kreis Südwestpfalz) (ots) - In der Nacht zum Dienstag sorgte eine Gruppe Unbekannter in der Hauptstraße für Unruhe. Gegen 4 Uhr läuteten sie an der Haustür eines 63-jährigen Anwohners. Als er öffnete, riefen sie ihm Beleidigungen entgegen und verschwanden. Am Mittag stellte eine Polizeistreife einige Häuser weiter ein mit Farbe beschmiertes Garagentor fest. Ob die Sachbeschädigung ebenfalls den ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 17:30

    POL-PDPS: Brände im ehemaligen Krankenhaus

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht zum Sonntag (19.04.2026) hat es im ehemaligen Krankenhaus mindestens zweimal nacheinander gebrannt. Wir berichteten: https://s.rlp.de/wa2eRel Nach aktuellem Ermittlungsstand fingen mehrere Stockwerke Feuer beziehungsweise wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren