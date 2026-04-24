Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) kam es in der Zweibrücker Straße zu einer Fahrerflucht. Zwischen 16.10 und 16.30 Uhr stellte ein Fahrzeughalter seinen grauen Peugeot 5008 in einer Parklücke auf dem ALDI-Parkplatz ab. In diesen 20 Minuten stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, gegen das Heck des Autos. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An der Heckklappe des beschädigten Fahrzeugs entstand eine deutliche Delle. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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