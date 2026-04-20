Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in Dachgeschosswohnung

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Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen (19.04.2026) kam es in der Höhstraße zu einem Brandereignis. Um 10.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein möglicher Gebäudebrand gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus der Dachetage des Anwesens. Durch die enorme Hitzeentwicklung im Inneren hatte sich ein Rollladen bereits nach außen gewölbt. Die alarmierte Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, wurde das Objekt mit Atemschutzausrüstung durchsucht. Es konnten jedoch keine Personen im Objekt festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Auskünfte können derzeit auch auf Nachfrage im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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