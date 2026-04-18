Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Krankenhauses

Pirmasens (ots)

Am 17.04.2026 stellte der Geschädigte seinen PKW, zwischen 08:45 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Besucher Parkplatz des Krankenhauses in der Lemberger Straße in Pirmasens ab. Ein unbekannter Täter touchierte in der Zwischenzeit das Fahrzeug am Heck und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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