Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an der Lutherkirche - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Sonntag (12.04.2026) bis Mittwoch (15.04.2026), kam es in der Pirmasenser Innenstadt zu einem Fall von Vandalismus. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster des Kirchengebäudes in der Hauptstraße 60. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt vier Glaseinsätze eines großen Fensters -zur Pfarrgasse hin- zerstört. Es wird derzeit vermutet, dass die Täter Steine genutzt haben könnten, um die Scheiben zu zertrümmern. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße oder Pfarrgasse gemacht haben sowie Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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