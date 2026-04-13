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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Weißer Transporter mit gelbem Kennzeichen gesucht

Pirmasens (ots)

Am späten Samstagabend (11. April 2026) kam es in der Zweibrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Um 22.11 Uhr befuhr ein blauer Ford Focus die Straße in Fahrtrichtung Fehrbach. Zwischen den Einmündungen Stockstraße und Zaunweg wurde der Ford von einem weißen Transporter überholt. Während des Überholvorgangs touchierte der Transporter die komplette linke Fahrzeugseite des Geschädigten. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich um einen weißen Transporter mit gelben (vermutlich ausländischen) Kennzeichen handelte. Der Schaden am Ford wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Pirmasens bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen weißen Transporter oder dem Unfallgeschehen geben können, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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