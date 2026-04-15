Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht in der Poststraße

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Pirmasens (ots)

Die Polizei Pirmasens sucht Zeugen einer Fahrerflucht, die sich zwischen Montagnachmittag (13.04.2026) und Dienstagmorgen (14.04.2026) im Bereich der Poststraße ereignet hat. Der geschädigte Autobesitzer stellte seinen Wagen am Wochenanfang, um 15 Uhr in der Poststraße zum Parken ab. Am frühen Morgen des darauffolgenden Tages musste der Fahrzeughalter dann einen erheblichen Streifschaden an seinem roten Mitsubishi Eclipse feststellen. Die Unfallörtlichkeit befindet sich im Einmündungsbereich zur Teichstraße, gegenüber dem Parkplatz eines dortigen Discounters. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen streifte ein unbekanntes Fahrzeug - vermutlich ein Lkw oder ein Fahrzeug mit Laderampe - den geparkten SUV (Sport Utility Vehicle) im Vorbeifahren. Dabei wurde die komplette Fahrerseite beschädigt sowie der linke Außenspiegel abgerissen. Die Polizei sicherte vor Ort weißen Lackabrieb am beschädigten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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