Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall zwischen Obersimten und Niedersimten

Pirmasens (ots)

Am späten Nachmittag 09.04.2026 kam es auf der L484 zwischen Obersimten und Niedersimten zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin fuhren mit einem Peugeot 207 mit französischem Kennzeichen in Richtung Niedersimten. Entgegengesetzt in Richtung Obersimten fuhr eine 23-jährige Fahrerin mit ihrem 27-jährigen Beifahrer in ihrem Mitsubishi Colt und PS-Kennzeichen. In einer Rechtskurve geriet die 19-jährige Fahrerin aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, kollidierte dort mit der Leitplanke und stieß anschließend frontal mit der entgegenkommenden 23-Jährigen zusammen. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt ca. 20.000 Euro. Der aus dem Landkreis Pirmasens stammende, schwerverletzte Beifahrer des Mitsubishis wurde infolgedessen im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Alle anderen Beteiligten konnten sich eigenständig befreien, verletzten sich leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus geflogen. Er ist außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Während der Unfallaufnahme musste die L484 voll gesperrt werden. Im Einsatz waren fünf Feuerwehrfahrzeuge mit 20 Kräften, fünf Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber. |pips

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