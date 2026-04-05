Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schaufenster eingeschlagen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Schaufensterscheibe eines An- und Verkaufsgeschäfts in der Landauer Straße, schräg gegenüber des Walhalla-Kino, eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Modeschmuck und Silberbesteck gestohlen.

Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 1.600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Walhalla-Kino beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen. |eml

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