Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl hochwertiger E- Bikes - Polizei bittet um Zeugenhinweise

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Pirmasens (ots)

Zwischen dem 18. März 2026 und dem 26. März 2026 wurden zwei E-Bikes aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses am Dr. Robert-Schelp-Kreisel in der Dankelsbachstraße gestohlen.

Die E-Bikes der Marke GHOST, Modell Hybride SL AMR S.4, und der Marke RADON RENDER, Modell 10.0 HD 750 MS, waren im Tatzeitraum mit einem Fahrradschloss im Gemeinschaftskeller gesichert.

Die gestohlenen E-Bikes haben einen Zeitwert von etwa 9.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Dr. Robert-Schelp-Platzes beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

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