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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sechs Leichtverletzte nach Kellerbrand in Mehrparteienhaus

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochvormittag (01.04.2026) kam es in der Ontariostraße zu einem größeren Einsatz in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 11 Uhr brach in einem Kellerraum des Anwesens ein Brand aus, der eine starke Rauchentwicklung verursachte. Aufmerksam gewordene Bewohner alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen, während die Hausbewohner evakuiert wurden. Insgesamt sechs Personen wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung vorsorglich ein Krankenhaus zur medizinischen Untersuchung gebracht. Nach ersten Ermittlungen der Polizei entstand das Feuer in einem Kellerabteil. Der entstandene Sachschaden an Gebäude und persönlichen Gegenständen wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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