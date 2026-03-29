Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots)

In Pirmasens in der Rodalber Straße wurde am 28.03.2026, kurz nach 23 Uhr, ein PKW und dessen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 39-jährige Fahrzeugführer legte dabei den Beamten einen mexikanischen Führerschein vor. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann seit 27 Jahren in Deutschland wohnhaft ist und in Deutschland eine Versagung der Fahrerlaubnis besteht. Auch wurde festgestellt, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt.|pips

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