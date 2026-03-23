Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung am Skatepark in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei bislang unbekannte Personen einen 12-Jährigen aus Gelsenkirchen festhielten und die Herausgabe von Bargeld forderten, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Gelsenkirchener hielt sich am Freitag, 20. März 2026 am Skatepark am Schalker Bahnhof auf, wo er gegen 17 Uhr ins Gespräch mit zwei anderen Kindern kam. Als er sich dann von der Örtlichkeit entfernen wollte, wurde er von einem der Kinder festgehalten und aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Das andere Kind hielt dabei ein zugeklapptes Messer in der Hand. Der 12-Jährige gab daraufhin sein Bargeld an die beiden heraus und flüchtete in Richtung Europastraße. Außerdem wurde er mit einem Ast beworfen.

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei 13 bis 14 Jahre alte Kinder. Eines der Kinder war schlank, etwa 1,50 Meter groß und komplett schwarz gekleidet. Das andere Kind etwa 1,60 Meter groß, hatte eine kräftige Statur, trug ein helles T-Shirt, eine dunkle Hose sowie eine Kappe der Marke "Gucci".

Wer kann Angaben zu den bislang unbekannten Personen machen? Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

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