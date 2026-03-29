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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Bei einem Taxiunternehmen in der Ludwigstraße wurden am Wochenende an drei Fahrzeugen ein Reifen zerstochen. Die Tat ereignet sich zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 07:30 Uhr. Die Sachschadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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