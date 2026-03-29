Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht im Nordring

Pirmasens (ots)

Ein grüner Skoda mit Pirmasenser Kennzeichen wurde am Sonntag im Nordring durch einen Unfall beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Zusammenstoß zwischen 15 Uhr und 18:20 Uhr. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an der Fahrzeugfront. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |eml

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