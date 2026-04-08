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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Postdiebe schlagen erneut zu: Briefkasten in der Bahnhofstraße aufgebrochen

Pirmasens (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem zwischen Samstagnachmittag (04.04.26) und Dienstagmittag (07.04.26) in der Bahnhofstraße ein Briefkasten der Deutschen Post AG gewaltsam geöffnet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter den gelben Sammelkasten in der Nähe des Gerichtsgebäudes mit einem Hebelwerkzeug auf. Es ist davon auszugehen, dass der komplette Postsack samt aller eingeworfenen Briefsendungen entwendet wurde. Die genaue Schadenshöhe sowie die Anzahl der betroffenen Briefe sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Dies ist bereits der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Tage. Bereits am Samstag kam es "Am Sommerwald" zu einem ähnlichen Aufbruch eines Postwertzeichenbehältnisses (wir berichteten: https://s.rlp.de/EpVmU1w). Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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