Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brände im ehemaligen Krankenhaus

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Sonntag (19.04.2026) hat es im ehemaligen Krankenhaus mindestens zweimal nacheinander gebrannt. Wir berichteten: https://s.rlp.de/wa2eRel

Nach aktuellem Ermittlungsstand fingen mehrere Stockwerke Feuer beziehungsweise wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. In Zusammenhang mit dem Feuer haben Einsatzkräfte am Sonntag aufgrund von Ermittlungen drei Tatverdächtige im Alter von 18 bis 25 Jahren festgenommen. Sie wurden am Montagnachmittag (20.04.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Zweibrücken gegen alle drei Beschuldigte Haftbefehl. Ob die Verdächtigen für andere Brände verantwortlich sein könnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und fragt: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Ein Gutachter ist mit der Untersuchung des Brandortes beauftragt. Aufgrund der andauernden Ermittlungen gibt die Polizei derzeit keine weiteren Auskünfte.|krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell