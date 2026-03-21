Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 21.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ++ Evakuierung eines Supermarktes nach polizeilichem Einsatz ++ Ermittlungen nach Brand eines Altpapiercontainers ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A31 mit anschließender Vollsperrung ++

Leer - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung

Am Freitagmorgen kam es in der Ohlthaverstraße in Leer zu einem Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Beamten und Beamtinnen. Vorausgegangen war ein polizeilicher Einsatz aufgrund einer randalierenden Person in einer Wohnung. Bei der randalierenden Person (m, 32j.) handelte es sich um den späteren Beschuldigten. Dieser konnte durch die eingesetzten Beamten und Beamtinnen mit einem Holzstab in der Hand und schreiend angetroffen werden. Bei Erblicken der eingesetzten Beamten und Beamtinnen verschanzte sich der spätere Beschuldigte in seiner Wohnung und konnte lediglich durch eine gewaltsame Türöffnung in den polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Während der Ingewahrsamnahme versuchte der Beschuldigte einen Beamten zu beißen und leistete erheblichen Widerstand. Auch während einer im Nachgang richterlich angeordneten Blutentnahme leistete der Beschuldigte Widerstand. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten und Beamtinnen und versuchte sie anzuspucken. Der Beschuldigte befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde nachfolgend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Bei den Widerstandshandlungen wurden keine Beamten und Beamtinnen verletzt.

Hesel - Evakuierung eines Supermarktes nach polizeilichem Einsatz

Am Freitagabend kam es zu einer Evakuierung eines Supermarktes in der Straße Im Brink in Hesel. Zuvor ging bei der Polizei in Leer ein Anruf ein, in welchem mitgeteilt wurde, dass innerhalb des betreffenden Supermarktes ein starker Benzingeruch wahrgenommen werde. Zudem wurde berichtet, dass beim Betreten der Filiale Atembeschwerden auftraten, was durch die vor Ort eintreffenden Beamten und Beamtinnen bestätigt werden konnte. Die Mitarbeitenden des Marktes führten daraufhin eine eigenständige Evakuierung des Gebäudes durch. Als Ursprungsort der Freisetzung wurde ein Pfandautomat im Eingangsbereich identifiziert, in welchen nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Pfandflasche mit einem Benzin-Stoffgemisch eingeworfen worden war. Eine durch den Gefahrgutzug der Feuerwehr durchgeführte Messung ergab einen erhöhten Oktanwert. Die verursachende Flasche konnte schließlich in einem Pfandbehälter ausfindig gemacht werden und wurde aufgrund der Einstufung als Gefahrgut durch die Feuerwehr aus gefahrenabwehrenden Gründen vernichtet. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr bestand bei einer nur kurzen Aufenthaltsdauer innerhalb des Supermarktes keine Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung. Das Gewerbeaufsichtsamt, das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Leer sowie das Ordnungsamt Leer waren in die Maßnahmen involviert. Um den sicheren Betrieb wiederherzustellen, wurde veranlasst, dass die Räumlichkeiten am heutigen Samstag durch eine Fachfirma gereinigt und im Anschluss durch eine offizielle Messung freigegeben werden müssen. Bis zum Abschluss dieser Maßnahmen ist der Supermarkt am heutigen Samstag geschlossen. Hinweise auf eine mögliche verursachende Person konnten bislang nicht erlangt werden.

Leer - Ermittlungen nach Brand eines Altpapiercontainers

Am Freitagabend um 20:55 Uhr geriet aus bislang ungeklärten Gründen ein am Straßenrand abgestellter Altpapiercontainer in der Zoostraße in Leer in Vollbrand. Die örtliche Feuerwehr war mit mehreren Kräften und Fahrzeugen vor Ort. Der Container brannte nahezu vollständig aus. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,00 EUR geschätzt. Die Polizei in Leer hat die Brandermittlung aufgenommen. Es werden Personen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können.

Bunde - Schwerer Verkehrsunfall auf der A31 mit anschließender Vollsperrung

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A31, Fahrtrichtung Bottrop, zwischen Autobahndreieck Bunde und Papenburg. Der Unfallverursacher (m, 47j., wh.: Polen) beabsichtigte mit seinem Pkw vom Seitenstreifen auf den Hauptfahrstreifen anzufahren. Hierbei übersah er den auf dem Hauptfahrstreifen herannahenden zweiten Unfallbeteiligten (m, 29j., wh.: Weener) mit dessen Pkw. Dieser Unfallbeteiligte erkannte die Situation aufgrund von Nebel zu spät und fuhr auf den Pkw des Unfallverursachers auf. Die beiden Unfallbeteiligten und der Beifahrer des Unfallbeteiligten aus Weener (m, 35j., wh.: Bunde) wurden durch den Unfall verletzt und in örtliche Krankenhäuser verbracht. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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