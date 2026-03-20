Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Emden - Räuberischer Diebstahl ++ Wechselseitige Körperverletzung ++ Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ++ Fehlende Ladungssicherung ++ Verkehrsunfall mit verletzter Person ++ Randalierer ++

Emden - Räuberischer Diebstahl

Am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr versuchte eine derzeit unbekannte männliche Person einen Lebensmittelmarkt in der Ubierstraße in Emden zu verlassen, ohne unter der Kleidung versteckte Ware zu bezahlen. Ein ebenfalls noch unbekannter männlicher Zeuge, setzte die 32-jährge Mitarbeiterin des Marktes über den Umstand in Kenntnis. Daraufhin entfernte sich der Täter zunächst wieder in Richtung des Ladeninneren. Der Zeuge folgte ihm, woraufhin dieser durch den Täter angegriffen wurde. Der Täter flüchtete daraufhin zügig aus dem Lebensmittelmarkt. Ob der Zeuge durch den Angriff verletzt wurde, ist unbekannt. Dieser befand sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet den Zeugen und weitere Personen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Leer - Wechselseitige Körperverletzung

Am Donnerstag kam es gegen 16:10 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung in der Straße Bahnhofsring in Leer. Eine 24-jährige Frau und eine 25-jährige Frau schlugen sich nach vorangegangenen Streitigkeiten ins Gesicht und zogen sich an den Haaren. Die 25-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Donnerstag gegen 10:15 Uhr unterzogen Polizeikräfte einen Pkw Mercedes-Benz einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Leer. Bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bunde - Fehlende Ladungssicherung

Am Donnerstag kontrollierten Polizeikräfte im Schliekenweg in Bunde gegen 17:20 Uhr einen Lkw. Die Sattelzugmaschine war mit einer 26t schweren Papierdruckmaschine beladen. Diese war auf der Ladefläche jedoch nicht gesichert. Dem 45-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Folgemaßnahmen stehen noch aus.

Moormerland - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Koloniestraße in Moormerland. Eine 62-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw VW die Koloniestraße in Fahrtrichtung Warsingsfehn. Hinter ihr fuhr eine 25-jährige Frau mit einem Roller. Die Pkw-Führerin musste an einer roten Lichtzeichenanlage halten, die hinter ihr fahrende Roller-Fahrerin übersah dies und fuhr auf den Pkw auf. Infolgedessen stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Sachschadenshöhe an beiden Fahrzeugen ist noch unbekannt.

Emden - Randalierer

Am Donnerstag gegen 12:50 Uhr randalierte ein 36-jähriger Mann in der Hansastraße in Emden. Der Mann erhielt durch eingesetzte Polizeikräfte einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Eine Ingewahrsamnahme war letztlich notwendig, um den Platzverweis durchzusetzen. Personen und Gegenstände sind nicht zu Schaden gekommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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