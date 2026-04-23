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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Garage beschmiert: Zeugen gesucht

Kröppen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

In der Nacht zum Dienstag sorgte eine Gruppe Unbekannter in der Hauptstraße für Unruhe. Gegen 4 Uhr läuteten sie an der Haustür eines 63-jährigen Anwohners. Als er öffnete, riefen sie ihm Beleidigungen entgegen und verschwanden. Am Mittag stellte eine Polizeistreife einige Häuser weiter ein mit Farbe beschmiertes Garagentor fest. Ob die Sachbeschädigung ebenfalls den Unbekannten zuzuschreiben ist, sollen die weiteren Ermittlungen klären. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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