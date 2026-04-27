Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand im Gewerbepark Neudahn - Wohnhaus durch brennende Autos beschädigt

Dahn (Südwestpfalz) (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (26.04.2026) kam es im Industriegebiet Neudahn 3 zu einem folgenschweren Brandereignis. Gegen 17.45 Uhr wurde über die Funkzentrale der Brand mehrerer Fahrzeuge gemeldet, der in der Folge auf ein angrenzendes Wohngebäude übergriff. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zwei stillgelegte Personenkraftwagen auf dem Gelände in Brand. Aufgrund der unmittelbaren räumlichen Nähe griffen die Flammen schnell auf ein benachbartes Wohnhaus über. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen, sodass es zu keinem Personenschaden kam. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle und löschten das Feuer. Dennoch hinterließ der Brand schwere Schäden am Gebäude: Eine der beiden betroffenen Mietwohnungen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die vorläufige Schätzung des Gesamtschadens beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung ausgeschlossen werden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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