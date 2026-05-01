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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschädigter nach Unfall gesucht

Pirmasens-Winzeln (ots)

Der Polizei Pirmasens wurde heute um 12:25 Uhr ein Unfall auf dem Parkplatz der Stockwaldhütte in Pirmasens, Ortsteil Winzeln, gemeldet. Dabei stieß eine VW-Fahrerin vermutlich an einen silbernen Peugeot mit Pirmasenser Kennzeichen.

Nach dem Zusammenstoß verließ die Dame kurzzeitig die Örtlichkeit. Als sie zurückkehrte war das silberne Auto nicht mehr festzustellen.

Der Fahrer des silbernen Peugeot wird gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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