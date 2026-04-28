Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Schlossbrunnen

Pirmasens (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (26.04.2026) gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten um 4.45 Uhr eine Schlägerei in der Alleestraße. Einsatzkräfte der Pirmasenser Inspektion stellten vor Ort einen 25-jährigen verletzten Mann an der Schlosstreppe fest. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem weiteren Verantwortlichen der Auseinandersetzung. Dieser konnte in einer Wohnung in der Innenstadt angetroffen werden. Der 30-Jährige war ebenfalls verletzt. Beide Beteiligte wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung gebracht. Die Polizei hat gegen die Männer Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Hintergrund, Ablauf und Motiv dauern derzeit an. Weitere Auskünfte können derzeit auch auf Nachfrage im Hinblick auf die laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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