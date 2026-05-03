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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Waldbrände rufen Feuerwehr auf den Plan

Pirmasens (ots)

Am Sonntag kam es um 13 Uhr zu einem Waldbrand auf einem Fußwegweg an der Schelermühle im Ortsteil Winzeln. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Waldfläche von etwa 300 Quadratmeter in Flammen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde lediglich Laub und Unterholz beschädigt.

Am frühen Abend wurde ein weiterer Waldbrand im Bereich des Maiblumenfelsens in einem Waldgebiet bei Lemberg gemeldet. Auch hier konnte die Feuerwehr die Flammen zügig und kontrolliert bekämpfen.

Die genauen Auslöser der Brände sind noch unklar und Bestand der polizeilichen Ermittlungen. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere während einer trockenen Wetterperiode unsachgemäß entsorgte Zigarettenstummel häufig ursächlich für Waldbrände sind. Bereits scheinbar erloschene Glutreste können trockenes Gras, Laub oder andere brennbare Materialien leicht entzünden. Zigaretten sollen daher ausschließlich vollständig gelöscht und ordnungsgemäß entsorgt werden.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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