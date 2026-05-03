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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto zerkratzt

Pirmasens-Winzeln (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagabend einen grauen Volvo mit Pirmasenser Kennzeichen in der Großgasse beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr. An dem geparkten Volvo wurde die Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Großgasse beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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