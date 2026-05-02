LPI-J: Tesla in Stadtroda bei Verkehrsunfallflucht erheblich beschädigt.
Jena (ots)
Am Freitag gegen 08:35 Uhr beschädigte ein noch unbekannter heller Pkw einen Pkw Tesla, der in Stadtroda am Alten Markt am rechten Fahrbahnrand abgeparkt war. Die gesamte linke Fahrzeugseite des geschädigten Fahrzeuges wurde in Mitleidenschaft gezogen, so dass der Schaden mehrere tausend Euro beträgt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Telefonnumme 036428/640 zu richten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
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Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
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