Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden nach Brand in Dornburg

Dornburg (ots)

Am 1. Mai mussten mehrere Kameraden der Feuerwehren aus Dornburg und Zimmern kurz nach Mitternacht ausrücken, um einen Brand auf einem Privatgrundstück unter Kontrolle zu bringen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Feuer zunächst aus unbekannter Ursache in einem Gewächshaus ausgebrochen, griff auf weitere Anbauten über und zerstörte diese.

Das Wohnhaus war glücklicherweise nicht betroffen und der Bewohner kam mit dem Schrecken davon.

Neben der Schutz- kam auch die Kriminalpolizei zum Einsatz und führte umfangreiche Ermittlungen durch, welche noch nicht final beendet sind.

Der Sachschaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell