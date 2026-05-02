PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden nach Brand in Dornburg

Dornburg (ots)

Am 1. Mai mussten mehrere Kameraden der Feuerwehren aus Dornburg und Zimmern kurz nach Mitternacht ausrücken, um einen Brand auf einem Privatgrundstück unter Kontrolle zu bringen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Feuer zunächst aus unbekannter Ursache in einem Gewächshaus ausgebrochen, griff auf weitere Anbauten über und zerstörte diese.

Das Wohnhaus war glücklicherweise nicht betroffen und der Bewohner kam mit dem Schrecken davon.

Neben der Schutz- kam auch die Kriminalpolizei zum Einsatz und führte umfangreiche Ermittlungen durch, welche noch nicht final beendet sind.

Der Sachschaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 01:12

    LPI-J: Verletzten Motorradfahrer zurückgelassen

    Wolfersdorf,Neustadt/Orla, Stadtroda (ots) - Am Freitag, dem 01.05.2026, befuhren zwei Motorradfahrer hintereinander gegen 19:20 Uhr die Landstraße 1077 von Wolfersdorf in Fahrtrichtung Neustadt/Orla. Als sie sich ca. 500 m hinter Wolfersdorf befanden, durchfuhren sie eine S-Kurve. Dabei wurde das vorausfahrende Motorrad durch einen entgegenkommenden grauen Kleinwagen, möglicherweise einem VW Golf oder Polo, gestreift. ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 07:32

    LPI-J: Auffahrunfall in Apolda

    Apolda (ots) - In der Alexanderstraße in Apolda kam es gestern früh zu einem Auffahrunfall. Eine an der roten Ampel stehenden PKW-Fahrerin ist aus Versehen der Fuß von der Bremse abgerutscht. worauf sie dem vor ihr stehenden PKW auffuhr und diesen noch leicht auf den PKW davorschob. Alle drei Fahrzeuge waren noch fahrbereit und verletzt wurde glücklicherweise niemand Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 07:31

    LPI-J: Ast fällt auf Transporter

    Apolda (ots) - Ein Ast fiel gestern einem Transporter-Fahrer aufs Dach, als er durch die Apoldaer Straße in Apolda fuhr. Ein Anwohner hatte auf seinem Grundstück einen großen Ast vom Baum abgesägt und dieser fiel bedauerlicherweise auf den Transporter. Dabei entstand ein leichter Sachschaden aber verletzt wurde erfreulicher Weise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren