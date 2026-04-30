POL-PDLD: Wörth am Rhein - Diebstahl aus Fahrzeug
Wörth am Rhein (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Beifahrerscheibe eines in der Bürgelstraße in Wörth am Rhein abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen und ein im Fahrzeuginneren befindlicher Geldbeutel entwendet. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro und von dem Täter fehlt bisher jede Spur. Hinweise zu der Tat bzw. zu dem bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell