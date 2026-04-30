POL-PDLD: Wörth am Rhein - Diebstahl aus Fahrzeug

Germersheim (ots) - Gestern führte die Polizei diverse Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Postgrabenstraße in Bellheim waren drei Autofahrer zu schnell und zwei nicht angeschnallt. Anschließend wurde in der August-Keiler-Straße in Germersheim kontrolliert. Hier kam es zu insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstößen. Weiter waren auch dort fünf Autofahrer nicht ...

mehr