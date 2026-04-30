Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Unfall endet auf der Mittelleitplanke

Rheinzabern (ots)

Ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro und ein total beschädigter BMW sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Vormittag auf der Bundesstraße 9 bei Rheinzabern. Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem BMW die linke Fahrspur der Bundesstraße 9 von Neupotz kommend in Richtung Wörth am Rhein. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 40-Jährige beim Beschleunigen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der Leitplanke kollidierte. Anschließend schleuderte der BMW wieder auf die Fahrbahn zurück, streifte das Fahrzeug einer 20-jährigen Verkehrsteilnehmerin und kam mit der Fahrzeugfront auf der Mittelleitplanke zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der BMW war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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