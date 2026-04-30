POL-PDLD: Rülzheim - mit über 3 Promille unterwegs
Rülzheim (ots)
Gestern Abend kontrollierten Germersheimer Polizisten im Schumannring in Rülzheim einen auffällig fahrenden Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 46-Jährige mit über drei Promille stark alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.
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