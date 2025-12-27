Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Vermisste Seniorin in Nordhorn aufgefunden
Nordhorn (ots)
Seit Freitagnachmittag, 26. Dezember 2025, wurde die 83-jährige Mechthild Hülk vermisst.
Durch Spaziergänger konnte die Seniorin heute Vormittag am Gildehauser Weg angetroffen werden, welche direkt die Einsatzkräfte informierten. Sie war stark unterkühlt und wird nun medizinisch betreut. Die Polizei Nordhorn bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe und bittet darum, alle veröffentlichten Bilder zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell