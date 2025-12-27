PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Vermisste Seniorin in Nordhorn aufgefunden

Nordhorn (ots)

Seit Freitagnachmittag, 26. Dezember 2025, wurde die 83-jährige Mechthild Hülk vermisst.

Durch Spaziergänger konnte die Seniorin heute Vormittag am Gildehauser Weg angetroffen werden, welche direkt die Einsatzkräfte informierten. Sie war stark unterkühlt und wird nun medizinisch betreut. Die Polizei Nordhorn bedankt sich ausdrücklich für die Mithilfe und bittet darum, alle veröffentlichten Bilder zu löschen.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

