POL-EL: Nordhorn - Vermisste Seniorin in Nordhorn aufgefunden

Meppen (ots) - Am Montag, den 22.12.25 zwischen 16:25 - 18:15 Uhr, kam es in der Tiefgarage des VIA PLAZA, An der Mündung in 49716 Meppen, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher touchiert einen grauen VW Polo mit niederländischem Kennzeichen und entfernt sich danach vom Unfallort. Der Unfallverursacher oder Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer ...

