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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Handy am Steuer

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Handy am Steuer
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Edenkoben (ots)

Acht Autofahrer wurden gestern Morgen bei Verkehrskontrollen mit 100 Euro Bußgeld sanktioniert, weil sie während der Fahrt telefonierten. Zudem erhalten sie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist ein großes Problem und eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück - wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt sogar eine Strecke von mehr als der Länge eines Fußballfeldes blind.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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