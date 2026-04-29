Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Präventionsveranstaltung: Polizei lädt zur Unfallstellenrundfahrt für Motorradfahrer

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Edenkoben (ots)

Mit den ersten Sonnenstrahlen beginnt für viele Biker die neue Saison. Doch die Freiheit auf zwei Rädern birgt Risiken.

Blick auf die Statistik:

Die Notwendigkeit solcher Präventionsmaßnahmen wird durch die aktuelle Unfallbilanz untermauert. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der in Verkehrsunfälle verwickelten Fahrerinnen und Fahrer motorisierter Zweiräder um 2,8 % auf insgesamt 630 Personen (Vorjahr: 613). Damit liegt der Wert leicht über dem Durchschnitt der Vorjahre. Obwohl die Zahl der tödlich Verunglückten glücklicherweise leicht sank (4 Personen; Vorjahr: 5) und auch die Zahl der Schwerverletzten auf 103 (Vorjahr: 111) zurückging, verzeichnete die Statistik einen Anstieg bei den Leichtverletzten auf 277 Personen (Vorjahr: 269). Speziell im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Edenkoben ereigneten sich im Jahr 2025 insgesamt 23 Unfälle mit Motorradbeteiligung, wobei in knapp 70 % der Fälle die Zweiradfahrer selbst die Verursacher waren.

Prävention durch Erleben:

Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, veranstaltet die PI Edenkoben am Samstag, den 9. Mai 2026 (circa 10:00 bis 15:00 Uhr), eine Unfallstellenrundfahrt. Gemeinsam mit Motorradfahrern der Polizei werden markante Unfallpunkte angefahren, um Ursachen und Folgen detailliert zu analysieren. Die Route führt unter anderem durch das bei Bikern beliebte Wellbachtal. Dabei geben die Beamten praxisnahe Tipps, wie sich Unfallrisiken minimieren lassen, ohne dass der Fahrspaß auf der Strecke bleibt

Wichtige Teilnahmehinweise:

- Ausrüstung: Die Teilnehmer nehmen mit ihrem eigenen Motorrad teil. Das Fahrzeug muss sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden. - Sicherheit: Die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln (StVO) ist während der gesamten Fahrt zwingend erforderlich. - Haftung: Die Teilnahme an der Rundfahrt erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr.

Anmeldung:

Interessierte können sich bis zum 08.05.2026 unter piedenkoben@polizei.rlp.de mit dem Stichwort "Unfallstellenrundfahrt" anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

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