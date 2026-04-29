Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Kontrolle Durchfahrtsverbot

Insheim (ots)

Aufgrund einer Bürgerbeschwerde über wiederholte Missachtung des bestehenden Durchfahrtsverbots in der Straße "In den Gerlachsgärten" in Insheim führte die Polizei am 28.04.2026 eine Standkontrolle durch. Innerhalb von 40 Minuten wurden zehn Pkw-Fahrer kontrolliert. Acht von ihnen waren ordnungsgemäß berechtigt, die Straße zu befahren. Zwei Fahrer verfügten nicht über die erforderliche Berechtigung und wurden mit einem Verwarnungsgeld belegt. Angesichts der aktuellen Baustellensituation in Insheim darf auch in den kommenden Wochen mit weiteren Kontrollen gerechnet werden.

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