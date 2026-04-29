Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Schmuck entwendet - Zeugen gesucht

Insheim (ots)

Im Tatzeitraum (28.04.2026, 11 Uhr - 20 Uhr) gelangten unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster in ein Anwesen in der Landeckstraße in Insheim. Entwendet wurde Schmuck. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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