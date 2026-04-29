Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Kontrollen am Aktionstag #sichermobilleben

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 28.04.26 war ein bundesweiter Aktionstag "sicher-mobil-leben - Zweiräder im Blick". Hieran beteiligte sich auch die Polizei Wörth am Rhein. Am gesamten Tag wurde demnach ein Augenmerk auf die Kontrolle von Zweirädern gelegt. Im Dienstgebiet der Polizei Wörth wurden insgesamt 41 Zweiräder einer Kontrolle unterzogen. Insbesondere Elektrokleinstfahrzeuge, wie E-Scooter, und auch Fahrräder wurden gezielt kontrolliert. Bei zwei Elektrokleinstfahrzeugen konnte festgestellt werden, dass jeweils kein gültiger Versicherungsschutz bestand. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gemäß Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer und den Halter eingeleitet. Weiterhin wiesen zwei Fahrzeuge Mängel auf, die im Nachhinein behoben werden müssen.

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