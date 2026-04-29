Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Winden - Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Winden

Winden (ots)

Am Dienstagabend wurden zwei Männer am Bahnhof in Winden durch einen bisher unbekannten Mann angegriffen und durch Pfefferspray leicht verletzt. Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 19:15 Uhr in einem Zug von Karlsruhe nach Winden. Bereits im Zug beleidigte der bisher unbekannte Täter einen der beiden Geschädigten. Unmittelbar nach dem Ausstieg am Bahnhof in Winden ging der Beschuldigte auf einen Geschädigten los und gab ihm eine "Kopfnuss". Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Anschließend zog der Beschuldigte ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte es den beiden Geschädigten ins Gesicht, die daraufhin flüchteten. Der Beschuldigte verfolgte die beiden Geschädigten noch wenige Meter und versuchte sie mit Steinen abzuwerfen. Danach flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem bisher unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

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