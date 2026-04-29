POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitsmessung
Offenbach (ots)
Am 28.04.2026 wurde von 11:05 Uhr - 12:20 Uhr in der Hauptstraße in Offenbach eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei waren insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 46 km/h festgestellt. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zukommen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.
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