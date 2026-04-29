POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitsmessung

Winden (ots) - Am Dienstagabend wurden zwei Männer am Bahnhof in Winden durch einen bisher unbekannten Mann angegriffen und durch Pfefferspray leicht verletzt. Die beiden Geschädigten befanden sich gegen 19:15 Uhr in einem Zug von Karlsruhe nach Winden. Bereits im Zug beleidigte der bisher unbekannte Täter einen der beiden Geschädigten. Unmittelbar nach dem ...

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