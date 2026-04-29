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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Geschwindigkeitsmessung

Offenbach (ots)

Am 28.04.2026 wurde von 11:05 Uhr - 12:20 Uhr in der Hauptstraße in Offenbach eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei waren insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde im 30 km/h-Bereich mit 46 km/h festgestellt. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro zukommen. Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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